الدعوات طوق النجاة.. والدة طالبة ثانوية بأسوان:"معرفتش أروح من القلق"

تجلس على بعد أمتار قليلة أسفل شجرة حتى توفر لها الظل نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار، وتتجه نظراتها علي باب مدرسة أسوان الثانوية بنات حتي تطمئن أن جميع الأمور تسير على مايرام بالداخل، وتحمل فى يدها هاتف محمول لقراءة الدعوات لتكون طوق النجاة لنجلتها أثناء تأديتها الامتحان ومواجهة أى صعوبات.

وتقول أم أحدى طالبات مدرسة أسوان الثانوية بنات، إنها تشعر بالقلق علي نجلتها التى تؤدي امتحانات الثانوية العامة، وحاولت أن تشغل نفسها لتخفيف من حدة القلق والتوتر فى شراء طلبات المنزل من الأسواق المجاورة للمدرسة وبعدها قررت الجلوس علي بعد أمتار قليلة من المدرسة حتي انتهاء الامتحان.

وأضافت لـ"الدستور" أنها نظرًا لارتفاع درجة حرارة الطقس خلال فترة النهار اختارت الجلوس تحت الشجرة للانتظار "معرفتش أروح من القلق"، وحتي تستطيع قراءة الدعوات التي تيسر علي نجلتها حل الأمتحان، حيث أنها أكبر ابناءها وتتمني أن يوفقها الله وتحقق طموحها في الالتحاق بالكلية التى تريدها.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت، 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.