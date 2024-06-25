الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

يبحث عدد من المواطنين عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لاشخاص ذوي الاعاقة، وايضا الكشف الطبى بالرقم القومي بهدف الحصول على كارت الخدمات.

وترصد جريدة الدستورالتفاصيل الكاملة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات من خلال الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي،

واختيار البحث فى الايقونة المخصصة لذلك ووضع الرقم القومى لاظهار نتيجة البحث اما بالقبول، او الرفض او ضرورة استكمال البيانات.

ولكن للحصول على بطاقة الخدمات لابد من اتباع عدة إجراءات وهى حجز الكشف من خلال الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

حجز الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

وذلك من خلال بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الصحة المجالس الطبية التخصصة ثم يتم البدء فى ملئ بيانات الكشف الطبي وبعدها يتم وضع الاسم والعنوان ثم تاريخ الميلاد وايضا رقم التليفون وبعدها يتم حفظ البيانات على ان يتم ارسال رسالة تحدد ميعاد ومكان الكشف فى الاماكن والمستشفيات المخصصة لذلك.



نتيجة الكشف الطبي

كما يتم الاستعلام عن نتيجة الكشف من خلال الدخول على موقع وزارة الصحة، واختيار الايقونة المخصصة لذلك ووضع الرقم القومي لاظهار نتيجة الكشف.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

للمستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة، اتاحت الدولة العديد من الخدمات ومنها:-

صرف المساعدات الاجتماعية والمعاشات

الحق فى الحصول على الخدمات الصحية.

الحق فى شراء تذاكر للنقل العام.

الحق فى دفع الرسوم الحكومية.

يمكن لحامل بطاقة الخدمات الدخول للمنشآت الحكومية، ايضا الاستفادة من العديد من الخدمات الإلكترونية التي توفرها الحكومة المصرية منها منصة دعم الأسرة وبوابة مصر الرقمية.

