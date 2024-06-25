انطلاق المرحلة الثانية من برنامج إعادة التدوير وتقليل النفقات بالدقهلية

استمرت أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة فى الدقهلية لتنفيذ برنامج التوعية الشامل بأنشطة إدارات المخلفات بنطاق المحافظة تحت مسمي الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة ودور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية والذي يستهدف إيضاح دور أجهزة الدولة في التعامل مع ملف المخلفات الصلبه، كما يستهدف البرنامج الحث لمنظمات المجتمع المدني لبحث سبل دمج القطاع الغير رسمي واشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة..



وقال "مختار": وفقا لخطة البرنامج تم الانتهاء من المرحلة الأولي لتنفيذ برنامج التوعيه بالتنسيق مع مديريه التضامن الاجتماعي بالشراكه مع منظمات المجتمع المدني والوحدات المحليه للمراكز والمدن والاحياء وتستمر أعمال المرحلة الثانية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتنفيذها بالأندية الرياضة.



وأكد محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة أنه تم تنفيذ ندوة التوعية بنادي جزيرة الورد بالمنصورة والتي استهدفت أصحاب المصلحة من قطاع الشباب والرياضة والعاملين بمركز التنمية الشبابية بستاد المنصورة وإدارة شباب شرق وإدارة شباب غرب المنصورة، أيضا العاملين بمنظومة المخلفات الصلبة بمحلة دمنه واجا وبني عبيد وتمي الامديد وحي شرق وحي غرب المنصورة.

وتضمنت الندوة تواصل العرض لمفهوم إدارة المخلفات الصلبة ومفهوم الإدارة المتكاملة المستدامة للمخلفات الصلبة ودورها في الحفاظ على البيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وايضاح دور الدولة في غلق المقالب العشوائية المفتوحة التي تسبب انبعاثات وتصاعد غاز الميثان المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري وقيام الدولة بإنشاء وتطوير مرافق المعالجة والتدوير وإنشاء المدفن الصحي الهندسي لتقليل تلك الانبعاثات وانشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وفتح قنوات التواصل لتلقي شكاوى المواطنين وكذلك جهود المحافظة من نقل كافة المقالب التاريخيه وإنشاء جهاز نظافة تجميل المنصورة وانشاء الإدارة المتكاملة للمخلفات ووحدة تدريب لبناء قدرات العاملين وشراء معدات جمع ونقل لخدمة المحافظة وتفعيل دور مراكز وأندية الشباب والرياضة في لتنظيم فعاليات ومبادرات لتحسين إدارة المخلفات في المرافق الرياضية والشبابية..



تفاصيل المرحلة الثانية

بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة الشباب والرياضة والنائب طارق عبد الهادي رئيس نادي جزيرة الورد وعضو البرلمان وبالتنسيق مع إبراهيم الجمل المدير التنفيذي لنادي جزيرة الورد بمتابعة مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان محافظة الدقهليه، وحاضر في الندوه الدكتورة مي سمير مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات، شريف سلامه مدرب السلامه والصحة المهنية إدارة الأزمات( الشباب والرياضة ) وبمشاركة إبراهيم عز الدين منسق البرنامج بإدارة التواصل وبناء القدرات وفاطمة عبد الحميد بالديوان العام.