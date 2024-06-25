الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شخص وإصابة 14 في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بالقليوبية

اسعاف
اسعاف

لقى شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" على أول طلعة الدائرى بنها القاهرة، اليوم الثلاثاء.

تفاصيل الحادث

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص فى أول طلعة الطريق الدائرى بنها القاهرة ووقوع عددا من المصابين ووفيات 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة مصرع شخص وإصابة 13 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتم رفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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