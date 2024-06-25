بالقرآن والدعاء.. أولياء الأمور يتغلبون على قلقهم من امتحان "الفرنساوي" بالإسكندرية

سادت حالة من القلق والتوتر على وجوه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام إحدى لجان الامتحانات غرب الإسكندرية، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية "الفرنساوي"، والذي اعتبره الأهالي من المواد الصعبة.

قالت منال أحمد، إن مادة الفرنساوي من المواد السهلة لكن تحتاج إلى مذاكرة جيدة وتركيز من الطلاب لأن يوجد بها بعض الأسئلة غير المباشرة.

وأضافت سمر محمد، أنا أشعر بحالة من القلق والتوتر مع بداية الامتحانات لأن الثانوية العامة دائمًا تأتي بالمفاجآت، لكنها تنتظر ابنتها وبيدها المصحف الشريف لقراءة بعض آيات القرآن حتى تتغلب على قلقها وتيسر على ابنتها حل الامتحان، والدعاء أيضًا لجميع طلاب الثانوية.

وأوضح الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ 54502 طالب منهم 17455 طالبًا للشعبة الأدبية، و24280 طالبًا لشعبة العلوم، و10565 طالبًا لشعبة الرياضيات و2202 طالب للدولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، كما تم تجهيز 34 استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية منها 25 استراحة للرجال و9 استراحات للسيدات.

وأصدر تعليماته لجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وشدد على توفير الأثاث اللازم، مؤكدًا متابعة مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح، وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

ومن جهته، وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة المعنية بالتعاون مع تعليم الإسكندرية لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب، حيث كلّف جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات.

وشدد على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات بشكل فوري، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.