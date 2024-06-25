الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد يشدد على تحقيق أقصى استفادة للطلاب من مبادرة مواجهة الدروس الخصوصية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار توافد الطلاب على مراكز مبادرة متعة التعلم بكثافة، ضمن خطة المحافظة لمواجهة الدروس الخصوصية وربط الطلاب بالمدرسة.

  مراكز مبادرة متعة التعلم بمدارس بورسعيد
وأشار المحافظ إلى أن مراكز متعة التعلم تقدم مجموعة من الأنشطة المتنوعة خلال فترة الإجازة الصيفية، رياضية وثقافية واجتماعية وفنية والقاء الشعر، الحاسب الالي، بجانب الدعم العلمي للطلاب يوميا من الرابعة حتى الساعة السابعة مساءا.

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة استمرار توفير الأجواء المثالية للطلاب لتنفيذ مبادرة متعة التعلم لممارسة فعالياتها التي تسهم في إثراء الشخصية وربط الطلاب بالمدرسة، كما وجه بمواصلة الجهود لمواجهة الدروس الخصوصية خلال العطلة الصيفية، مؤكدا على تقديم كامل الدعم للطلاب خلال المبادرة.

من جانبه، قام الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربيه والتعليم والدكتور طاهر الغرباوى وكيل المديريه والدكتور محمود بدوى مدير عام التعليم العام بجوله على عدد من المراكز التعليمية لمتابعة تنفيذ المبادرة،حيث أن المبادرة تهدف لمحاربة الدروس الخصوصية، وقد نالت المبادرة اشادة من الطلاب وأولياء الأمور، والجميع تقدموا  بالشكر لمحافظ بورسعيد على هذه المبادره الطيبة.

وفي شأن آخر، تفقد اللواء عادل الغضبان، مشروع بالميرا السكني في نطاق حي الضواحي، وافقه خلال الزيارة الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، الأستاذه سمر موافي، رئيس حي الضواحي، المهندس عماد البرشة، مدير مديرية الإسكان، المهندسة، زينب الجباس  مديرة المشروعات بالمحافظة، إسلام فلية، رئيس مجلس إدارة مجموعة "آل فلية" للتطوير العقاري.

ووجه المحافظ، بسرعة إنجاز داخل المشروع الذي يحتوي على وحدات سكنية ومباني إدارية ومشروعات ترفيهية، مؤكدًا على الشركة المنفذة للمشروع بالعمل علي سرعة إنهاء هذا المشروع،كما اطلع المحافظ، علي الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع.

يذكر أن مشروع "أبراج بالميرا" - "Palmera Towers" هو أكبر مشروع أبراج سكنية ووحدات بأنشطة تجارية وطبية وترفيهية يقام على مساحة 13682 متر مربع، ويضم وحدات سكنية وإدارية بمساحات مختلفة.

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بورسعيد تدريب أنشطة الاستثتم عرض ومناقشة ملامح الخطة الاستثمارية التي تم وضعها بناء علي رؤية مصر ٢٠٣٠ وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية ورؤية وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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