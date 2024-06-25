extra News تروج للدورة الثانية من مهرجان العلمين

روجت قناة extra news لمهرجان العلمين في دورته الجديدة، وطرحت البرومو الدعائي للدورة الثانية من المهرجان المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة تحت شعار "العالم علمين".

وعلقت الصفحة الرسمية لقناة extra News على مقطع الفيديو: مهرجان العلمين راجع من تاني في سنة أقوى من السنة اللي فاتت.. حفلات ورياضة ومسرح وعروض فنية غنائية.

واستعرض البرومو فقرات وحفلات الدورة الأولى التي حققت نجاحًا باهرًا بمشاركة كبار النجوم من مصر والوطن العربي، وأبرزهم محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي.

ومن المقرر أن تتضمن الدورة الثانية من المهرجان هذا العام مشاركة عدد كبير من النجوم، استكمالاً لنجاح الدورة الأولى التى أحدثت صدى ودويًا كبيرًا في مصر والوطن العربي، نظرًا لحجم التحضيرات والتجهيزات التي شهدتها الحفلات آنذاك.

مهرجان العلمين

واستهدف مهرجان العلمين في دورته الأولى جعل "العلمين الجديدة" أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، كما استهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدينة، ما أسهم فى توفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية فى البلاد، وتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية فى مصر.

وبدأ المهرجان بحدث رياضى ضخم لمشاهير الرياضة، تضمن بطولة لكرة القدم الشاطئية وأخرى لرياضة "تيك بول" بحضور بطلة العالم لـ"تيك بول" ناتاليا جيتلر ومشاركة نخبة من مشاهير كرة القدم الشاطئية، شارك بها أكثر من ٤٠ نجمًا من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي.

وأقام المهرجان ٢٠ حفلة موسيقية وغنائية لعدد كبير من نجوم الوطن العربى، تضمنت حفلات للموسيقار الكبير عمر خيرت والنجوم تامر حسنى وأحمد سعد وراغب علامة ونانسى عجرم ومدحت صالح وريهام عبدالحكيم وكارول سماحة وبهاء سلطان وإليسا وتامر عاشور ومحمد منير وحميد الشاعرى.

كما تضمن حفلات لأنغام وحكيم ومسار إجبارى ومسلم ورضا البحراوى وعلى قنديل ومحمد محسن وشارموفرز ومحمد عدوية ومحمود الليثى وكايروكى والنجم العالمى RUSS وعمر كمال والصواريخ ودبل زوكش وأبو.

واختتم "ويجز" المهرجان بحفل كبير رفع شعار "كامل العدد"، إضافة إلى العديد من حفلات للفنون الشعبية على هامش المهرجان.