الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كثافات مرورية متوسطة بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء

كثافات مرورية
كثافات مرورية

تشهد الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، كثافات مرورية متوسطة في حركة السيارات.

وانتشر ضبّاط من الإدارة العامة للمرور في الشوارع والميادين، لمتابعة الحركة المرورية وتسييرها ورفع أي معوقات.

وشهد كوبري أكتوبر كثافات “متوسطة” في الاتجاه القادم من وسط المدينة إلى مدينة نصر، وطريق “العروبة- صلاح سالم”، وفي الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة، فضلًا عن ازدحام متوسط في شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء.

كثافات مرورية متوسطة

وظهرت كثافات مرورية متوسطة، في الاتجاه القادم من العباسية سطحيًا أو نزولًا من كوبري أكتوبر، إلى مطار القاهرة ومنطقتي مساكن شيراتون والنزهة.

وانتشر ضباط إدارة المرور بطول الشارع، للتقليل من الكثافات وتسيير الحركة في الاتجاهين، لا سيما في الأماكن المسموح فيها تحميل الركاب في سيارات الميكروباص.

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النشرة المرورية.. كثافات مرورية متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

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الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر.. كل ما تريد معرفته


وهناك كثافات مرورية متوسطة في كورنيش النيل في الاتجاه المؤدي إلى مناطق المنيل والملك الصالح، وكذلك سيولة مرورية في الاتجاه المؤدي إلى المعادي وحلوان.

وشهد شارع الهرم، ومحور محمد أنور السادات “ترسا سابقا”، وشارع فيصل، من المريوطية حتى الكوبري المؤدي إلى الجيزة، وشارع السودان ومنطقة البحوث، ازدحامًا نسبيًا.
 

كما شهدت المنطقة الواقعة بين أول طريق الفيوم وصولًا إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، ازدحامًا نسبيًا في ظل تواجد أوناش من المرور لتسيير الحركة المرورية، فضلًا عن وجود كثافات متوسطة في محور 26 يوليو في الاتجاهين.

كثافات مرورية “متوسطة” الإدارة العامة للمرور كوبري أكتوبر كورنيش النيل صلاح سالم طريق الواحات

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