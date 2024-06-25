الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعديل تركيب بعض القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية"و"القاهرة - أسوان"

قطار
قطار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب بعض القطارات علي خط القاهرة / الإسكندرية و القاهرة / أسوان مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار  خطة الهيئة بتحديث وتطوير قطاعاتها، ومنها إسطول الوحدات المتحركة والتي من ضمنها إعادة تأهيل وتحديث العربات الأسباني لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب .
 
وأشارت فى بيان لها أنه فى ظل توجيهات المهندس محمد عامر  رئيس مجلس الإدارة تعلن الهيئة عن تعديل تركيب بعض القطارات علي خط القاهرة / الإسكندرية و القاهرة / أسوان وبيانها كالتالي :
أولا : إعتبارا من 1/7/2024 
• تعديل تركيب قطار 913 مكيف القاهرة / الإسكندرية لعربات أسباني مطور وبنفس جدوله الحالي .
• تعديل تركيب قطار 88 مكيف الإسكندرية / أسوان لعربات أسباني مطور وبنفس جدوله الحالي .


ثانيا : إعتبارا من 2/7/2024 
• تعديل تركيب قطار 89 مكيف أسوان /الإسكندرية لعربات أسباني مطور وبنفس جدوله الحالي .
ثالثا : إعتبارا من 3/7/2024 
• تعديل تركيب قطار 930 مكيف الإسكندرية / القاهرة لعربات أسباني مطور وبنفس جدوله الحالي .

واضافت ان الهيئة لا تدخر جهداً لتقديم افضل خدمة ممكنة والعمل علي راحة السادة الركاب .

يذكر أن   الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بزيارة مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكان في استقباله الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

وتفقد وزير النقل ورئيس الجهاز أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف مهندسين ومحاسبين جدد بالهيئة القومية للأنفاق، وذلك في المسابقة التي سبق وأعلن عنها الجهاز لعدد 101 وظيفة لتلبية حاجة الهيئة لتعيين 96 مهندسا بتخصصات، (مهندس ميكانيكا - مهندس كهرباء - مهندس تصميم مدني - مهندس تصميم معماري - مهندس اتصالات - مهندس كهرباء حاسبات - مهندس إشارات - مهندس أبحاث تربة - مهندس طرق - مهندس تنفيذ - مهندس عطاءات وعقود - مهندس حصر ومستخلصات - مهندس مبان - مهندس مراقبة جودة - مهندس مساحة - مهندس بحوث - مهندس ميكاترونيك)، بالإضافة إلى ٥ في وظيفة إخصائي شئون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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