القبض على مجموعة شباب بتهمة ترويع المواطنين بالأسلحة في المحروسة بقنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، القبض على شاب ومعه آخرين بتهمة ترويع المواطنين وإطلاق الأعيرة النارية ليلًا في الشارع بسبب خلافات جيرة داخل قرية المحروسة، التابعة لدائرة مركز قنا.



كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بأن شاب وآخرين أطلق وابل من الأعيرة النارية في أحد شوارع قرية المحروسة وعلى منزل خصمه ونجل عمه بسبب خلافات بينهما ليلًا.

وبعد الفحص تبين أن المتهم يُدعى "س" من قرية المحروسة حدثت مشادات بينه وبين آخر من نجع آخر ذات القرية بسبب تشغيل الإضاءة عالية خلال القيادة أمام المجني عليه، قام على إثرها المتهم الذهاب لشارع خصمه ومعه آخرين بأسلحة نارية بعد منتصف الليل وأطلق الأعيرة النارية بشكل عشوائي في الشارع والجدران ومنزل المجني عليه ونجل عمه

تم القبض على المتهم وآخرين والتحفظ على السلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

تهديد ربة منزل

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب رئيس الاستئناف، وعضوية المستشارين تامر الأمير الطاهر وياسر عرفة عارف الرئيسين بالمحكمة بحضور محمد شعبان وكيل أول النيابة بنيابة قسم قنا وبأمانة سر أحمد جمال، بالأشغال الشاقة المؤبدة على محصل بقطاع كهرباء قنا فرع هندسة كهرباء شرق قنا، بتهمة اختلاس 221 ألفًا و468 جنيهًا من عمله، وإلزامه برد المبلغ مرتين وعزله من وظيفته.

ترجع بداية القضية في شهر مارس من عام 2018 بدائرة قسم قنا عندما قام المتهم ح.ج، محصل بقطاع كهرباء قنا، باختلاس مبلغ 221 ألفًا و468 جنيهًا من عمله وجدت فى حيازتة بسبب وظيفته والمسلمة إليه من عملاء الشركة قيمة فواتير استهلاك الكهرباء وذالك لتوريدها خزينة الشركة إلا أنه اختلسها لنفسه.



تم القبض على المتهم وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي قضت بالأشغال الشاقة المؤبدة عليه وإلزامه بدفع المبلغ مرتين بتهمة اختلاس أموال العملاء من خلال استغلال وظيفته.