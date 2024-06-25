بسبب تغيرات مناخية.. الغرب الأوسط الأمريكى يواجه تهديدات جديدة بالفيضانات

يواجه سكان الغرب الأوسط الأمريكي الذين ضربتهم فيضانات تاريخية تهديدات بمزيد من الفيضانات اليوم الثلاثاء، مع قلق المسئولين في ولاية مينيسوتا بشكل خاص من أن سد رابيدان في "حالة فشل وشيك"، على ما أفاد به موقع "أكسيوس".

وكان تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة على الأقل في ولاية ساوث داكوتا وأخرى في ولاية أيوا، بسبب أيام من الأمطار الغزيرة التي أجبرت بلدة على الإخلاء وانهيار جسر يربط مدينة سيوكس سيتي بولاية أيوا مع نورث سيوكس بولاية ساوث داكوتا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن موجة الحر الشديدة المستمرة التي اجتاحت معظم أنحاء الولايات المتحدة ستؤثر على أجزاء من الغرب الأوسط العلوي المغمور.

ووافق الرئيس بايدن على طلب حاكم ولاية أيوا كيم رينولدز لإعلان الكارثة و"أمر بتقديم مساعدات فيدرالية لتكملة جهود الإنعاش الحكومية والقبلية والمحلية في المناطق المتضررة من العواصف الشديدة والفيضانات ورياح الخط المستقيم والأعاصير، التي بدأت في 16 يونيو"، وفقًا لبيان أصدره البيت الأبيض ليلة الإثنين.

ووفقًا لـ"أكسيوس" فإنه في ولاية مينيسوتا، ظل التحذير من الفيضانات المفاجئة ساريًا في المنطقة المحيطة بسد رابيدان المخترق البالغ من العمر 100 عام فوق نهر بلو إيرث في جنوب وسط ولاية مينيسوتا حتى الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي اليوم الثلاثاء.

وقالت حكومة مقاطعة بلو إيرث، في منشور على "فيسبوك"، إنها أصبحت "على علم بتراكم الحطام في سد رابيدان يوم الأحد".

وأضافت: أنه لم يكن من الواضح ما إذا كان السد "سيفشل تمامًا أم أنه سيبقى في مكانه، لكننا قررنا أنه من الضروري إصدار الإخطار لتقديم المشورة لسكان المصب والهيئات التنظيمية المناسبة والوكالات المحلية الأخرى".

وقال مكتب عمدة مقاطعة بلو إيرث، في منشور على "فيسبوك" في وقت لاحق من الإثنين: إن السد "لا يزال سليمًا"، ولا توجد خطط فورية للإخلاء الجماعي، ولكن كان هناك "فشل جزئي في الدعامة الغربية".

ارتفاع مستوى التهديد

ووفقًا لمناقشة توقعات خدمة الأرصاد الجوية الوطنية بعد ظهر الإثنين، فإنه من المحتمل حدوث عواصف شديدة وفيضانات مفاجئة في أجزاء من الغرب الأوسط العلوي حتى ليلة الإثنين، وتتحول "إلى الجنوب قليلًا" يوم الثلاثاء بسبب هطول الأمطار الغزيرة محليًا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية: إن "الرطوبة العميقة المتدفقة شمالًا أمام النظام ستؤدي إلى زيادة فرص العواصف خلال هذه الليلة، في حين أن درجات الحرارة الساخنة "إلى جانب الرطوبة الوفيرة ستؤدي إلى عدم استقرار قوي إلى شديد". وأدى هذا إلى زيادة مخاطر الطقس القاسي من مركز التنبؤ بالعواصف التابع لـNWS إلى (المستوى 3/5).

وقالت الهيئة أيضًا: "من المحتمل حدوث أعاصير وتساقط حبات البرد الكبيرة مع العواصف، لكن التهديد الرئيسي هو ممر من الرياح العاتية للغاية عبر جنوب ولاية ويسكونسن والولايات المحيطة بها".