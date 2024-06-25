الفراخ بـ 80 جنيه للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

شهدت اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء، استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في الأسواق للمستهلك لتُسجل إلى نحو قيمة 79 و80 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الدواجن الأمهات في المزرعة نحو 70 جنيهًا، بينما تصل للمستهلك بسعر نحو 80 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم

وسجل سعر الكيلو من الدواجن الساسو في المزرعة نحو 102 جنيه، بينما تصل للمستهلك بسعر نحو 116 جنيهًا للكيلو.، وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة نحو 110 جنيهات، بينما تصل للمستهلك بسعر نحو 120 جنيهًا للكيلو.

سعر البيض اليوم



وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 150 إلى 152 جنيهًا، وسعر كرتونة البيض الأبيض نحو 150 إلى 155 جنيهًا، بينما سجلت سعر كرتونة البيض البلدي للمستهلك نحو 120 جنيهًا.

وكان أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن ستشهد انخفاض في أسعار الدواجن مع تحسن حالة الجو وانخفاض درجات الحرارة وتنسيق وزارة الكهرباء مع اتحاد الدواجن بشأن عملية تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء ونتظر استجابة وزارة الكهرباء لمنتجي الدواجن والحد من انقطاع التيارىالكهربائي خاصة المزارع االصغيرة التي تشكل النسبة الأكبر في صناعة الدواجن.

وقال الزيني في تصريحات لـ الدستور أن المعروض من الدواجن انخفض بنسبة تتخطى ٢٠% بسبب انقطاع التيار الكهربائي وبنسبة زيادة السعر من ٧٨ جنيه للكيلو إلى ٩١ جنيه للكيلو في المزرعة حيث أن الدواجن أصبحت عرض وطلب وزيادة المعروض يعني تنخفض الأسعار ومن المفروض انخفاض الأسعار أكثر من أي وقت مضى مع دخول عيد الأضحى وتوفير الأعلاف الأعلاف ومستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

ومن جانبه، أكد عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الإنتاج الداجني بالغرف التجارية، أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الدواجن بنسبة ٥٠% قبل عيد الأضحى وطبقا لتوفير مستلزمات الإنتاج من اعلاف وأدوية وخلافه مشيرا الى ان انقطاع الكهرباء لها تأثير على أسعار الدواجن في الزيادة بنسبة ٥% وليس ٢٠% لافتا الى ان ٣٠% من كبار المنتجين يسيطرون على صناعة الدواجن و٣٠% من من صغار المنتجين متضررين من انقطاع التيار الكهربائي وانخفاض إنتاجهم بينما ٤٠% من صغار المنتجين خرجوا من المنظومة.