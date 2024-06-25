الهدوء يسيطر على لجان الثانوية بأسيوط.. وأولياء الأمور يغادرون بسبب حرارة الجو

سيطرت حالة من الهدوء في محيط لجان الثانوية العامة بمحافظة أسيوط، خاصة بعد بدء اللجان ومغادرة الأهالي من أمام مقرات اللجان بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو.

وقال محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام بلغ 28132 طالبًا وطالبة موزعين على 79 لجنة، بالإضافة إلى لجنة مدرسة المتفوقين "stem" منهم 19056 طالبًا وطالبة علمي علوم، و1576 طالبًا وطالبة علمي رياضة، و7500 طالب وطالبة أدبي، كما يبلغ عدد المنتدبين على لجان السير 6259 ملاحظًا و1247 مقدر درجات، وعدد الاستراحات للمراقبين 23 استراحة موزعة على كل مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تجهيز استراحات رؤساء اللجان والملاحظين لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات، حيث تم توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة المنتدبين والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ24 ساعة بالاستراحات لحل أي مشكلة قد تطرأ، بالإضافة إلى تجهيز غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم فتح أبواب اللجان وسير أعمال لامتحانات بمختلف لجان المحافظة دون ورود أي شكاوي سواء من الطلاب أو الملاحظين وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكان قد عقد في وقت سابق محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اجتماعًا مع رؤساء لجان شهادة إتمام الثانوية العامة، تأكيدًا على أن مديرية التربية والتعليم قامت بعمل كل ما يمكن في سبيل راحتهم وتيسير عملهم، وذلك بتجهيز الاستراحات، واللجان بكل المتطلبات والاحتياجات.

ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم على أن أعمال امتحانات الثانوية العامة أمن قومي وواجب وطني، وضرورة أن يكون كل منا على قدر المسئولية، وأنه لا تهاون مع المقصرين.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن بداية دخول الطلاب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا مع استخدام العصا الإلكترونية، مع التحقق والتأكد من شخصية جميع المتواجدين باللجنة، والتأكد بعدم دخول أي هواتف أو كاميرات أو ساعات ذكية داخل اللجان، مع وضع آلية لجمع هذه الأشياء بعناية، والتأكد من عدم دخول أي كتب أو ملازم مع الالتزام بكل التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات.

كما وجه وكيل الوزارة بضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

وأضاف أنه تم توفير كل سبل الراحة للملاحظين والمراقبين الأوائل والمكلفين بجميع أعمال الامتحانات، وأنه تم عمل البروتوكولات مع مديرية الأمن ومديرية الصحة، والكهرباء، لتوفير الخدمات، كما أعلن أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية تعمل على مدار ٢٤ ساعة لتقديم الخدمة واستعدادها التام لأي طوارئ.