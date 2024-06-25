الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غضب أهالى طلاب الثانوية بالغربية بعد تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

تداولت الأسئلة والإجابات النموذجية لامتحان اللغة الأجنبية الثانية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة من الاستنكار والانتقاد من قبل الأهالي، الذين عبروا عن غضبهم واستيائهم.

امتحانات الثانوية العامة 

وانطلق اليوم الثلاثاء، امتحان اللغة الأجنبية الثانية لـ40.661 طالبًا وطالبة، في 113 لجنة مجهزة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ورغم الجهود المبذولة من قِبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لتأمين الاستعدادات اللازمة لسير الامتحانات بشكل سلس ومنظم، إلا أن تسريب الأسئلة كان ضربة قوية لمجهودات الطلاب وتعبهم طوال العام.

وعبر أولياء الأمور عن غضبهم واستيائهم من هذا التسريب المؤسف، حيث اعتبروه تضييعًا لجهود أبنائهم وتعبهم الذي بذلوه طوال العام الدراسي.

وتحدث بعض الأهالي عن الشعور بالظلم وعدم العدالة، حيث إن الطلاب الذين حصلوا على الأسئلة مسبقًا سيكون لديهم ميزة غير عادلة عند الإجابة عن الامتحان.

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