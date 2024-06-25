الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

60 حالة تسمم شمال غزة جراء تناول مواد غذائية تعرضت لظروف تخزين سيئة

قطاع غزة
قطاع غزة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، 60 حالة تسمم في شمال القطاع جراء تناول مواد غذائية تعرضت لظروف نقل وتخزين سيئة.

وأعلنت الصحة في غزة، صباح اليوم، أن المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص حاد في الأدوية والمهمات الطبية الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين والتي أصبح رصيدها صفرا أو أوشكت على النفاذ، وأبرزها أدوية الإستقبال والطوارئ والتخدير والعنايات المركزة والعمليات.

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ولفتت الصحة في قطاع غزة إلي معاناة مرضى الأورام الذين لم يتمكنوا من السفر  حيث اقتصرت خدمتهم على العلاج التلطيفي فقط، بعد انقطاع الأدوية الخاصة بهم، بجانب مرضى غسيل الكلى خاصة الأطفال، مما يهدد حياة ما يقارب من 1000 مريض غسيل كلوي، كذلك الأدوية الخاصة بالخدمات الصحية الأولية كصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية وأدوية الأمراض المزمنة والأدوية النفسية.

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وناشدت الصحة في قطاع غزة جميع المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية بسرعة التدخل وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمهمات الطبية لإنقاذ حياة المرضى والمصابين.

الاحتلال يواصل القصف والقتل 

فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم 236 للعدوان مهاجمة القطاع جوا وبرا وبحرا، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال واصلت خلال الساعات الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، بقصف العديد من منازل المواطنين والمدارس المأهولة بالنازحين وتجمعاتهم وسط وجنوب القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول مستشفيات قطاع غزة 28 شهيدا و66 إصابة، نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع أعداد الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 37626 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء و86098 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

غزة المواد الغذائية شمال قطاع غزة مرضى الأورام غسيل الكلى

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