الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للأئمة والواعظات.. انطلاق فعاليات اللقاء التثقيفي "جهود الدولة المصرية" بالإسكندرية

البقاء التثقيفي بأوقاف
البقاء التثقيفي بأوقاف الإسكندرية

عقدت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم فعاليات اللقاء التثقيفي للأئمة والواعظات، تحت عنوان "جهود الدولة المصرية في قري حياة كريمة وأثرها علي الأمن القومي"  بقاعة مجلس ومدينة برج العرب بالأسكندرية، في إطار سعي الوزارة لنشر الوعي والفكر الوسطي المستنير وعقد البرامج التدريبية والتثقيفية والتأهيلية للسادة الائمة والواعظات.

جاء ذلك بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب، الدكتور حسن عبد الله مدير إدارة أوقاف برج العرب.

وخلال محاضرته بين فضيلة الشيخ سلامة على أن الدولة المصرية تعيش أزهى عصورها في هذه الحقبة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الدولة لا تألوا جهد لتقديم وتوفير الخدمات التي تنهض بالوطن والمواطن وقرى حياة كريمة خير شاهد ودليل على السعي الحثيث والخطوات الثابتة التي تخطوها الدولة المصرية نحو غد افضل.

وقد أشاد اللواء طه زهير  بالدور الهام الواضح والملموس الذى تقوم به وزاره الأوقاف تجاه المجتمع وأبناء الوطن لما لهم من مكانه ومصداقية فى قلوب الجماهير، مؤكدًا أن ثقافة الإمام تؤثر بقوة على عقول وقلوب الجماهير وقد تأكد ذلك على مدار أزمنة مضت وبها العديد من الأزمات كان الائمة والدعاة بمثابة طوق النجاة للخروج من كل هذه الأزمات نظرا لطبيعة الشعب الدينية بالفطرة.

كما أكد الشيخ سلامه نجم أن وزاره الأوقاف لن تتأخر أو تتوانى لحظة واحدة فى القيام بواجبها تجاه وطننا وديننا وشعبنا الأبى الذى يرفض التفريط أو الإهمال فى حق وطنه لينال منه فئة لاتمت للدين الصحيح بصله بل هم الرويبضه وأبواق الفتن ونحن لهم بالمرصاد من خلال فهمنا لديننا فهما صحيحا دين يدعو للحب والمودة والوفاء وافتداء الأوطان بكل غالى وثمين.

البقاء التثقيفي بأوقاف الإسكندرية
البقاء التثقيفي بأوقاف الإسكندرية
البقاء التثقيفي بأوقاف الإسكندرية
البقاء التثقيفي بأوقاف الإسكندرية
البقاء التثقيفي بأوقاف الإسكندرية
البقاء التثقيفي بأوقاف الإسكندرية
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