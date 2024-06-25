غرفة عمليات "تعليم دمياط" تتابع حظر استخدام الهواتف المحمولة فى لجان الامتحان

تابع محمد رمضان الغريب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط ومديري الإدارات التعليمية العشرة في دمياط، سير امتحانات اللغة الأجنبية الثانية على مستوى ٤١ لجنة، مؤكدًا أنه يحظر استخدام الهواتف المحمولة، وأنه في حال رصد أي واقعة لحمل هواتف محمولة أو ساعات سمارت سيتم التصدي لها واتخاذ الإجراء اللازم لمنع تداول الامتحان وتسريبه.

امتحانات الثانوية العامة

وحرصت المحافظ على متابعة الموقف أولًا بأول مع مديرية التربية والتعليم، للاطمئنان على سير الامتحانات، واطمأنت على توافر المناخ الملائم للطلاب وبدء الامتحانات فى موعدها، وعدم رصد أى شكاوى وانضباط العملية الامتحانية وتأمين اللجان.

وأكدت الدكتورة منال عوض على استمرار متابعة الموقف، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، والتعامل الفورى مع أى شكاوى يتم رصدها.