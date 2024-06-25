صور لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات الثلاثاء 25/يونيو/2024 - 09:55 ص 6/25/2024 9:55:32 AM توافد طلاب الثانوية العامة تصوير: احمد عبدالتواب شارك طباعة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة توافد طلاب الثانوية العامة شارك طباعة