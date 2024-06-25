"الإسكان" تعتمد المخطط التفصيلي للحي 19 بمدينة العبور الجديدة

نشرت الجريدة الرسمية قرار اليوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 1140 لسنة 2023 بتاريخ 25/12/2023، باعتمد المخطط التفصيلى للحي 19 بمساحة 64.5 فدان بمدينة العبور الجديدة، وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية.

تفاصيل القرار

ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 1140 لسنة 2023 بتاريخ 25/12/2023 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1005 لسنة 2017 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة العبور الجديدة ؛ وبناء على ما تم عرضه ؛ قـــــــرر:

( المادة الأولى ) يعتمد المخطط التفصيلى للمجاورة رقم (1) - للحى (19) بمساحة 64.5 فدان بمدينة العبور الجديدة وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار.

( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

كما أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 1155 لسنة 2023 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنزع ملكية الأراضى اللازمة لإقامة مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى الشهداء الواقعة بحوض الجاموس الغربى رقم (14) زمام كفر عشما بمسطح (4 ف، 23 ط) بناحية (سلامون البحرى، كفر عشما) - مركز الشهداء - محافظة المنوفية والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بكشف المسطحات وأسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى والمذكرة المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3506 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية في 14 ديسمبر لسنة 2021.