الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة طفلين بشطايا رصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرقي نابلس

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، إصابة طفلين بشطايا رصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية واعتقال 13 فلسطينيا، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمخيم ومحاصرتها عددا من الأحياء، بينما اندلعت مواجهات واشتباكات مع مجموعات من الشبان.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة طفلين بشظايا رصاص الاحتلال ووصفت اصابتهما بالطفيفة، لافتة الى عرقلة قوات الاحتلال عمل طواقمها.

إصابة طفلين بشظايا رصاص في الرأس واليد

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة وسط إطلاق نار كثيف وانتشار واسع في محيطه، ومداهمة عدة منازل وتخريب محتوياتها، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها طفلين بشظايا رصاص في الرأس واليد، وجرى احتجاز مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر ومصادرة مفاتيحها ومعدات الاتصال، فيما اعتقلت ثمانية مواطنين، وهم: ثائر اسماعيل حرب، ورائد سوالمة، ومحمد جابر عويص، وأحمد أبو ليل، وضياء عبد العال، وابراهيم أبو عزيز، ومحمد أبو عزيز، وعمر أبو ذراع.

فيما اقتحمت مناطق وأحياء عدة من المدينة، وداهمت عددا من المنازل فيها وقامت بتفتيشها، واعتقلت المواطنين كمال أبو زنط، ومجد أبو شرار من شارع تل، وعامر المصري من منطقة المساكن الشعبية، ومهدي أبو العدس من منطقة المعاجين، ومجاهد عثمان دياب من شارع القدس.

الإحتلال الإسرائيلي الهلال الأحمر الفلسطيني الضفة الغربية نابلس مخيم بلاطه

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