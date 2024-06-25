محافظ الغربية يوجه بتشجير المحاور والطرق الرئيسية

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، الشوارع والطرق المقترح رصفها بمركز ومدينة سمنود، وذلك خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتيسيرًا لحركة المركبات والمواطنين خلال تنقلاتهم.

وتفقد المحافظ الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المقترح رصفها، مؤكدًا أن اختيار الشوارع التي سيتم رصفها يكون طبقًا لأولويات محددة على رأسها (الكثافة السكانية، واحتياجات السكان، والربط بين طرق أساسية ومحورية).

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة مستمرة في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالمدن وربطها ببعضها البعض، إلى جانب إنشاء طرق جديدة، من أجل خلق محاور مرورية جديدة تسهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

تسجير المحاور والطرق الرئيسية

ووجّه المحافظ بالانتهاء من إعداد المقايسات الهندسية للشوارع المستهدفة لمراجعتها من الإدارة الهندسية بالمحافظة تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف.

كما وجه "رحمي" باستمرار زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة في إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة"، لافتًا إلى أن المحافظة وضعت خطة لتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين الرئيسية والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة، إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء، لتصبح متنفسًا طبيعيًا للمواطنين.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية، وعلى جانبي الطرق العامة؛ ورفع كفاءة الجزر الوسطي على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، وذلك لتصبح متنفسًا طبيعيًا للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين.