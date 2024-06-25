عاجل|ضبط 3 طلاب ثانوية عامة لمحاولتهم الغش فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالقاهرة

قال شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم ضبط طالبين خلال محاولتهما الغش الإلكتروني في امتحان مادة اللغة الفرنسية للثانوية العامة، باستخدام الهاتف المحمول، داخل لجنتين بالشرابية والمقطم بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء.

كما تم ضبط طالب من خلال كاميرات المراقبة بلجنة بمحافظة القاهرة، خلال محاولته الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول وسماعة أذن في مادة اللغة الألمانية.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلاب المضبوطين

وأوضح المتحدث الرسمي، في بيان، أنه تم ضبط الطلاب المذكورين خلال قيامهم بالغش الإكتروني ونشر أجزاء من الأسئلة على جروبات الغش، وتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال الطلاب وتطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقًا للقانون.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه باتخاذ كل الإجراءات القانونية أيضًا حيال الملاحظين في اللجان المذكورة والمسئولين عن التفتيش أمام بوابات اللجان.