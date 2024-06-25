الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقيب المعلمين بالإسماعيلية يشيد بانضباط امتحانات الثانوية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

أشادت نقابه المعلمين الفرعية بالإسماعيلية، بقيادة محمد حسين نقيب المعلمين، بالجهد المبذول من مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، بقيادة الدكتور محمد بحيري وكيل الوزارة في إدارة العملية الامتحانية للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ وفي مقدمتها امتحانات الثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة 

وأشادت النقابة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بجهد المديرية وجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة والمرور بالامتحانات بسلام.

وكان خلف الزناتي نقيب معلمي مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب، قد قرر تشكيل غرفه عمليات من النقابة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي، والتي انطلقت يومي ١٠ و١٢  يونيو الجاري بالمواد غير المضافة ثم استكملت عقب إجازة عيد الأضحى المبارك يوم ٢٢ يونيو.

ويؤدي ما يقرب من  ٩٧٤٤ طالبًا وطالبة الامتحان أمام ٣١ لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية.

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