الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ولاد رزق 3- القاضية" يحتفظ بصدارة إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى

ولاد رزق 3
ولاد رزق 3

جمع فيلم "ولاد رزق- 3 القاضية" إيرادات جيدة جدا أمس، الإثنين، قدرت بـ6.033.135 جنيه، ليحتفظ بصدارة قائمة إيرادات أفلام شباك التذاكر المصري بفارق كبير عن الأفلام المعروضة والمتنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي 2024. 

قصة فيلم ولاد رزق 3 

وتدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3" حول سرقة أبطال العمل شيئا ثمينا من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما. 

أبطال فيلم ولاد رزق 3- القاضية 

ويشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" عدد كبير من نجوم الصف الأول، منهم أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

إيرادات فيلم ولاد رزق 3 بالسعودية 

وحقق فيلم ولاد رزق في موسمه الثالث في أسبوع عرضه الثاني بالسينمات السعودية ما يقرب من 11 مليون ريال، وهو ما يعادل 140 مليون جنيه مصري. 

نجاح كبير للجزءين الأول والثانى

وحقق الجزءان الأول والثانى من فيلم "ولاد رزق" نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه، ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليونًا، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه. 

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