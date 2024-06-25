"بملاءات الأسّرة"..الآهالي ينتظرون أبنائهم أمام اللجان ويتغلبون على التعب

تغلبًا على ساعات الانتظار التي تمتد حتى الساعة الحادية عشر ظهرًا، ومع عدم وجود كراسي أمام اللجان، وفي مشهد غير مألوف افترش بعض آهالي طلاب الثانوية العامة الرصيف مستخدمين ملاءات أسرة، حيث جلس هؤلاء الآهالي وذويهم من الأطفال إخوة الطلبة انتظارًا لهم على تلك الملاءات، وبدأ عليهم جميعًا الشعور بالتعب والإرهاق وسط ارتفاع درجات الحرارة والقلق على ذويهم.

ومع ذلك أصرّ هؤلاء الآهالي على انتظار ذويهم الطلبة في محيط مدرسة البطل الشهيد نقيب الشرطة علي أحمد شوقي الثانوية للبنات بالمعادي وكانت تلك الملاءات أداتهم في التغلب على أتربة الشارع، وفي الوقت نفسه انتظار أبنائهم في محاولة للاطمئنان عليهم أول بأول.

وقد بدأ منذ قليل امتحان اللغة الأجنبية الثانية ضمن امتحانات الثانوية العامة التي انطلقت يوم السبت الماضي الموافق ٢٢ يونيو ليكون اليوم هو ثاني أيام الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2024



وكانت قد بدأ السبت 22 يونيو الجارى أولى ماراثون امتحانات المواد الدراسية المضافة لمجموع الثانوية العامة، وذلك بمادة اللغة العربية حيث أدى الطلاب الامتحان بداية من التاسعة صباحا إلى الحادية عشر أي لمدة 3 ساعات.

كما كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالسماح عن موعد دخول طلاب الثانوية العامة للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا وذلك بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه تم تدريب رؤساء اللجان على آليات دخول الطلاب، وإعداد التقارير اليومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أدائهم، كما أكدت أنه تم رفع كشوف المناداة على موقع الوزارة، لإتاحة الفرصة لكل طالب الاطلاع على المواد التي سيمتحن بها خاصة اللغة الثانية، حتى إذا واجهت الطالب وجود أي مشكلة يستطيع الطالب الرجوع للجنة النظام والمراقبة المتاحة على رقم الجلوس الذي تسلمه الطالب.