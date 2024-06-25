الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"بملاءات الأسّرة"..الآهالي ينتظرون أبنائهم أمام اللجان ويتغلبون على التعب

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

تغلبًا على ساعات الانتظار التي تمتد حتى الساعة الحادية عشر ظهرًا، ومع عدم وجود كراسي أمام اللجان، وفي مشهد غير مألوف افترش بعض آهالي طلاب الثانوية العامة الرصيف مستخدمين ملاءات أسرة، حيث جلس هؤلاء الآهالي وذويهم من الأطفال إخوة الطلبة انتظارًا لهم على تلك الملاءات، وبدأ عليهم جميعًا الشعور بالتعب والإرهاق وسط ارتفاع درجات الحرارة والقلق على ذويهم.

ومع ذلك أصرّ هؤلاء الآهالي على انتظار ذويهم الطلبة في محيط مدرسة البطل الشهيد نقيب الشرطة علي أحمد شوقي الثانوية للبنات بالمعادي وكانت تلك الملاءات أداتهم في التغلب على أتربة الشارع، وفي الوقت نفسه انتظار أبنائهم في محاولة للاطمئنان عليهم أول بأول.

وقد بدأ منذ قليل امتحان اللغة الأجنبية الثانية ضمن امتحانات الثانوية العامة التي انطلقت يوم السبت الماضي الموافق ٢٢ يونيو ليكون اليوم هو ثاني أيام الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2024


وكانت قد بدأ السبت 22 يونيو الجارى أولى ماراثون امتحانات المواد الدراسية المضافة لمجموع الثانوية العامة، وذلك بمادة اللغة العربية حيث أدى الطلاب الامتحان بداية من التاسعة صباحا إلى الحادية عشر أي لمدة 3 ساعات.

كما كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالسماح عن موعد دخول طلاب الثانوية العامة للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا وذلك بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه تم تدريب رؤساء اللجان على آليات دخول الطلاب، وإعداد التقارير اليومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أدائهم، كما أكدت أنه تم رفع كشوف المناداة على موقع الوزارة، لإتاحة الفرصة لكل طالب الاطلاع على المواد التي سيمتحن بها خاصة اللغة الثانية، حتى إذا واجهت الطالب وجود أي مشكلة يستطيع الطالب الرجوع للجنة النظام والمراقبة المتاحة على رقم الجلوس الذي تسلمه الطالب.

مدرسة البطل الشهيد بالمعادي اللجان آهالي طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

عاجل|ضبط 3 طلاب ثانوية عامة لمحاولتهم الغش فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالقاهرة

مصدر حكومى: قرارات لرئيس الوزراء خلال ساعات لتخفيف أزمة أحمال الكهرباء

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم.. الموجة الحارة تضرب بقوة

مذبحة عزبة رستم.. القاتل استخدم صاروخًا لفصل عظام أسرته واحتفظ بأشلائهم بالثلاجة

بعد اعتداء إمام عاشور.. دفاع فرد الأمن: "سنطلب تعويضًا بـ 5 ملايين جنيه"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

صور

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

الثانوية العامة 2024.. لحظات حاسمة وأهالي يترقبون بقلوب خافقة

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

محطة تل أبيب

المزيد

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضنا للعقاب

اليوم 257 للعدوان.. الاحتلال يقصف منازل ومدارس تؤوى نازحين وسط وجنوب غزة

الإعلام العبري: نتنياهو سيزور غلاف غزة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر