الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تداول صور لامتحاني اللغة الألمانية والإسبانية للثانوية العامة عبر "تليجرام"

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تداول عبر جروبات الغش الإلكتروني "شاومينج" على تطبيق "تليجرام"، صور لأسئلة امتحان مادة اللغة الألمانية والإسبانية، ضمن امتحانات اللغة الأجنبية الثانية، بزعم أنه للامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان في رابع أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2023 - 2024.

لحظة دخول طلاب الثانوية العامة بالقاهرة لآداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية (بث مباشر)


وقالت مصادر بغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، إنه جار التأكد من صحة أسئلة الامتحان المتداولة؛ للتأكد إذا كانت نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان من عدمه.


وأشارت إلى أنه في حال التأكد من صحة أسئلة الامتحان المتداوله، سيتم الوصول للطالب أو المراقب المتسبب في تصويرها وتداولها، وسيتم تحويله للشئون القانونية وتطبيق قانون الغش عليه.

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توافد الطلاب على لجان امتحانات الثانوية العامة فى 6 أكتوبر


ويؤدي حاليا طلاب الثانوية العامة 2024، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، اليوم، في رابع أيام امتحانات الثانوية العامة 2024، والذي بدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا.


يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.


وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.

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