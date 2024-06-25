لاعبو الزمالك راحة من التدريبات اليوم وينتظرون تحديد موقفهم من الإدارة

منح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، لاعبيه راحة من التدريبات اليوم، بعد قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء أمس الإثنين، بعدم خوض مباراة القمة 128 في الجولة الـ 27 ببطولة الدوري الممتاز "دوري نايل".

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا أمس بشأن موقفه النهائي من خوض مباراة القمة أمام الأهلي، جاء نصه على النحو الآتي:

“تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيدًا، أن جماهير الزمالك العظيمة دومًا تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفًا قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غدًا نظرًا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم”.

“وتتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله ونحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلًا كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدًا، فعذرًا لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكرًا لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف.. الزمالك أولًا”.

وينتظر لاعبو الزمالك من مجلس الإدارة تحديد موقفهم من مباراة سيراميكا كليوباترا القادمة في الدوري، وهل سيخوض الفريق الأول المباراة أم يتكرر نفس موقف مباراة القمة، في ظل الغموض الذي أحاط بالبيان الرسمي للنادي.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري

وتقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في تمام السابعة مساء السبت المقبل، 29 يونيو، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ29 بالدوري الممتاز.

وكانت مباراة الدور الأول بين الزمالك وسيراميكا قد انتهت بفوز المارد الأبيض بهدفين مقابل هدف، وسجل للأبيض عبد الله السعيد وإبراهيما نداي، فيما أحرز هدف كليوباترا الوحيد أحمد رمضان بيكهام

تصعيد 5 لاعبين جدد للمشاركة في التدريبات الجماعية

وقرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تصعيد خمسة لاعبين جدد للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال مران أمس الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي.

وشهد المران مشاركة، هشام محمد فؤاد وأحمد مجدى ثنائي دفاع فريق 2005، وحسن أبو المعاطي ظهير أيسر فريق 2005 وأيمن أمير عبد العزيز مهاجم فريق مواليد 2006 وخالد أحمد السنبوك مهاجم فريق الشباب مواليد 2005.

يأتي ذلك في إطار سياسة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتصعيد أبرز العناصر في قطاع الناشئين للفريق الأول والاستفادة منهم.