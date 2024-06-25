غرفة عمليات تعليم أسيوط: بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في موعده دون شكاوى

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، بدء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في المواعيد المقررة في جميع اللجان دون ورود أي شكاوي.

امتحانات الثانوية العامة

وقال محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن غرفة العمليات تابعت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الاستعدادات لامتحان اللغة الأجنبية الثانية بدءًا من توزيع صناديق الأسئلة على الإدارات المختلفة واللجان ثم فتح أبواب اللجان واستقبال الطلاب وتوزيع الأوراق.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم فتح أبواب اللجان وسير أعمال الامتحانات بمختلف لجان المحافظة دون ورود أي شكاوي سواء من الطلاب أو الملاحظين وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكان قد عقد في وقت سابق محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اجتماعًا مع رؤساء لجان شهادة إتمام الثانوية العامة تأكيدًا أن مديرية التربية والتعليم قامت بعمل كل ما يمكن في سبيل راحتهم وتيسير عملهم، وذلك بتجهيز الاستراحات، واللجان بكل المتطلبات والاحتياجات.

ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم، على أن أعمال امتحانات الثانوية العامة أمن قومي وواجب وطني وضرورة أن يكون كل منا على قدر المسؤولية وأنه لا تهاون مع المقصرين.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم أن بداية دخول الطلاب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحا مع استخدام العصا الإلكترونيه مع التحقق والتأكد من شخصية جميع المتواجدين باللجنة والتأكد بعدم دخول أي هواتف أو كاميرات أو ساعات ذكية داخل اللجان، مع وضع آلية لجمع هذه الأشياء بعناية والتأكد من عدم دخول أي كتب أو ملازم مع الإلتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات.

كما وجه وكيل الوزارة بضرورة تحقيق الإنضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

وأضاف أنه تم توفير كافة سبل الراحة للسادة الملاحظين والمراقبين الأوائل والمكلفين بجميع أعمال الامتحانات، وأنه تم عمل البروتوكولات مع مديرية الأمن ومديرية الصحة، والكهرباء، لتوفير الخدمات،

كما أعلن أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية تعمل على مدار ٢٤ ساعة لتقديم الخدمة واستعدادها التام لأي طواريء.