الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لتنظيم قوافل بيطرية.. مطروح تستعد لزيارة الفريق البحثي من المركز القومي للبحوث

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

استعرض اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  خلال لقائه مع الدكتور عبد المجيد أبو شادى مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح،جهود تطوير قطاع الطب البيطري بالمحافظة والعمل على مزيد من تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها باعتبارها من القطاعات الاقتصادية المهمة لأهالي المحافظة.


_زيارة الفريق البحثي

 

وأوضح مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة أنه جارى الإعداد بشأن زيارة الفريق البحثي من المركز القومي للبحوث  لتنظيم عدد من   القوافل البيطرية للكشف على الثروة الحيوانية وتقديم الخدمات البيطرية والعلاجية لها بالإضافة إلى ما سيتم تقديمه من  إرشادات وممارسات عملية  لتوعية وتعزيز قدرات المربين، وذلك في إطار خدمة  المجتمع المحلى وتنمية الثروة الحيوانية بمحافظة مطروح خلال الفترة من ٢٠٢٤/٦/٢٩ حتي ٢٠٢٤/٧/٥. 

_القوافل البيطرية

وأشار إلى أن القوافل البيطرية تتضمن مناظرة الحالات المرضية والعلاج وتدريب عملي للأطباء عقب وصول الفريق الطبى من القاهرة يوم ٢٩ يونيه الجارى حيث تبدأ زيارة القافلة البيطرية  لقرية رأس الحكمة يوم ٣٠ يونيه،ومدينة النجيلة أول يوليو القادم، وقافلة لمدينة الضبعة يوم ٣ يوليه،وبقرية القصر بمرسي مطروح يوم ٤ يوليه،وبقري البنجر بمدينة الحمام يوم ٥ يوليه،بالإضافة إلى محاضرة علمية وتشخيصية لاستخدام السونار في تشخيص وعلاج أمراض العقم يوم ٢ يوليه. 

_تيسير أعمال القافلة البيطرية


ووجه محافظ مطروح بتيسير أعمال القافلة وتذليل كافة العقبات بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومجالس المدن  المعنية لتوفير كافة الخدمات مع الإعلان عن القافلة لتحقيق المستهدف منها لخدمة مربي الثروة الحيوانية والحفاظ عليها

وشدد محافظ مطروح علي رؤساء المدن  ومديرية التموين بالمتابعة المستمرة لحركة تشغيل المجازر  بما يحافظ على البيئة والإطمئنان على سلامة اللحوم المعروضة للبيع للمواطنين. 

محافظ مطروح مدير عام مديرية الطب البيطري تطوير قطاع الطب البيطري مطروح قافلة بيطرية

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