الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غرفة عمليات الوادى الجديد تتابع سير امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، انعقاد غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم منذ الصباح الباكر بحضور جميع المعنيين، حيث استقبلت 11 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس نحو 1825 طالبًا وطالبة لأداء الامتحانات وسط إجراءات تأمينية مشددة والتزام الجميع بكل المهام المكلفين لها.

واطمأن وكيل تعليم الوادي الجديد على انتظام دخول الطلاب بجميع الإدارات التعليمية للجان الامتحانات لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وأشاد وكيل التعليم بالمحافظة بما لمسه من تضافر الجهود والتعاون الجاد والمثمر من كل الجهات المعنية، من أجل سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيدًا عن أي قلق أو توتر أو مشكلات.

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لحظة دخول طلاب الثانوية العامة بالقاهرة لآداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية (بث مباشر)

وأضاف أن هذا يأتي لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة مع تواصل لحظي ومستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات بالمحافظة عبر الفيديو كونفرانس، وتواصل مستمر مع غرف العمليات الرئيسية وربطها بالغرف الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس لمتابعة سير منظومة العمل لامتحانات اليوم.

ويؤدي 1824 طالبًا وطالبة الامتحانات أمام 11 لجنة موزعين على مستوى 5 إدارات تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وإدارة الخارجة التعليمية تضم 905 طلاب منهم 287 طالبًا بـ(أدبي) و572 طالبًا بـ(علمي علوم) و64 طالبًا وطالبة بقسم علمي رياضة، مقسمين على 4 لجان، وإدارة الداخلة التعليمية تضم 584 طالبًا وطالبة منهم 112 أدبي و443 علمي علوم و29 طالبًا وطالبة بقسم علمي رياضة مقسمين على 3 لجان امتحانية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته، وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا.

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