الحرارة ستصل لـ39.. "الأرصاد": ارتفاع بنسب الرطوبة على أغلب مناطق الجمهورية

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذا الأسبوع هناك استمرار في ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، بقيم تصل إلى 3 و4 درجات، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاعًا بنسب الرطوبة على أغلب مناطق الجمهورية، والتي تزيد الإحساس بالارتفاع.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر "القناة الأولي"، أن نسب الرطوبة تكون موجودة بشكل أكبر على السواحل الشمالية، والتي قد تصل إلى 90% خلال ساعات الليل، وفى حدود الـ30 إلى الـ40% خلال ساعات النهار، وتكون أقل فى القاهرة الكبري أو المناطق الداخلية.

درجات حرارة مرتفعة

وتابع أنه حتى نهاية الأسبوع درجات الحرارة تظل مرتفعة، حيث تصل إلى 39 درجة بالنسبة للقاهرة الكبرى، لافتًا إلى أنه بدءًا من يوم السبت هناك تغير قليلًا في مصادر الكتل الهوائية، وتنخفض درجات الحرارة بمعدل قليل، وتصل ما بين الـ37 و36 درجة على القاهرة الكبري، مع ارتفاع نسب الرطوبة.

ومن المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون ما بين خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف متر واتجاه الرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فسوف تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين وربع متر وتجاه الرياح شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية انكسار الموجة الحارة بداية من السبت المقبل الموافق 29 يونيو، ونصحت كبار السن وأصحاب مرضى السكر والقلب والضغط المرتفع، بضرورة التواجد في أماكن منخفضة الحرارة وجيدة التهوية.