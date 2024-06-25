التوتر يسيطر على أولياء أمور طلاب غمرة.. وامتحان العربى محور حديثهم

سادت حالة من القلق والترقب بين أولياء أمور طلاب الثانوية العامة في محيط مدرسة غمرة الثانوية للغات، حيث تجمع العشرات منهم أمام المدرسة انتظارًا لخروج أبنائهم بعد أداء امتحان اليوم.

وتجاذب بعض أولياء الأمور أطراف الحديث حول امتحان اللغة العربية الذي أُجري السبت الماضي، وأعرب العديد منهم عن قلقهم من بعض الأسئلة التي أثارت جدلًا بين الطلاب.

وأشار بعضهم إلى أن الأسئلة المتعلقة بالنحو والنصوص كانت تحتاج إلى مجهود كبير، متمنين خروج الطلاب من أداء امتحان اليوم وهم راضون عن مستواه دون وجود عوائق تعكر صفو حماسهم لأداء باقي الامتحانات.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء 25 يونيو، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات الامتحان، مشيرة إلى أن عدد الأسئلة يبلغ 31 سؤالًا، منها 29 سؤال اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان.

كما أوضحت الوزارة أن 70% من الأسئلة ستستهدف المستويات العقلية البسيطة والمتوسطة، بينما ستخصص 30% للمستويات العقلية العليا. وأكدت الوزارة أن الأسئلة ستكون واضحة وغير معقدة، مصممة لقياس فهم الطالب ونواتج التعلم دون تعجيز.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى 81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته، وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا.