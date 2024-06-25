الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعاون بين المصرية للاتصالات وتنمية المشروعات لدعم رواد الأعمال

مذكرة تفاهم بين المصرية
مذكرة تفاهم بين المصرية للاتصالات وجهاز دعم المشروعات

وقّعت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الثلاثاء؛ وذلك لدعم أصحاب المشروعات ورواد الأعمال والشركات الناشئة وتشجيعهم على الإندماج في الاقتصاد الرسمي من خلال تقديم باقات متميزة لخطوط الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت الثابت، بما يساهم في تعزيز قدرتهم على المنافسة بالأسواق المحلية والعالمية بما يتوافق مع النظم التكنولوجية الحديثة.

توقيع مذكرة تفاهم

وقّع مذكرة التفاهم المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

باقات متميزة لخطوط الهاتف

وبموجب هذه المذكرة ستقدم المصرية للاتصالات باقات متميزة لخطوط الهاتف المحمول والإنترنت الثابت لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذين يقومون بتوفيق أوضاعهم مع جهاز تنمية المشروعات، فضلاً عن رفع كفاءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل الجهاز لتعزيز قدرته على التعامل مع المنتفعين من برامج الجهاز، بما يسمح بتوفير فرص أفضل لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال.

تعزيز ريادة الأعمال

وأكد المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من الدور المحوري الذي تقوم به الشركة المصرية للاتصالات للمساهمة في تعزيز ريادة الأعمال وتحقيق المزيد من النمو ودعم جهود التنمية.

وأشار إلى أنّ الشركة تمتلك خبرات فنية متميزة تمكَنها من تقديم أفضل خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركات والمؤسسات، وتسعى دائمًا للتعاون مع مختلف الجهات الداعمة لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة بما يساعدهم على العمل في بيئة تكنولوجية متطورة.

من جهته؛ أشار باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن الجهاز يحرص على التعاون مع كافة جهات الدولة ومؤسساتها المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة لضمان استقرارها ونموها ومشاركتها الفعالة في التنمية الاقتصادية، ذلك بالإضافة إلى العمل على تفعيل قانون تنمية المشروعات والتوسع في تقديم مختلف المزايا والحوافز التي تشجع المشروعات غير الرسمية على الانضمام للقطاع الرسمي.

ولفت إلى أن هذا التعاون مع أحد أكبر شركات الاتصالات في مصر سيتيح المزيد من الدعم للشركات الناشئة ورواد الأعمال والمشروعات القائمة لتشجيعهم على التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة، ما يُسهم في تعزيز قدرات هذه المشروعات وزيادة انتاجيتها وقدرتها على المنافسة داخليا وخارجيًا.

وقال محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالمصرية للاتصالات، إن المصرية للاتصالات تسعى دومًا إلى تسخير قدراتها التكنولوجية وخبراتها الفنية في تعزيز خدماتها المقدمة لكافة عملائها، لا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر على تعزيز ريادة الأعمال، ودعم جهود التنمية الاقتصادية.

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