على متن 24 طائرة.. مرسى علم تستقبل 11 ألف سائح أوروبى اليوم

يستعد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، لاستقبال 24 رحلة طيران دولية تقل على متنها 11 ألف سائح، من بين 144 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبل، حيث تقوم السلطات المختصة داخل المطار بعملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم، ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وكشفت جداول وصول الرحلات اليوم بمطار مرسى علم عن أن المطار يستقبل 24 رحلة طيران تقل على متنها 11 ألف سائح، بينها 7 رحلات من التشيك، و4 من ألمانيا، و8 رحلات من بولندا، ورحلة داخلية من مطار القاهرة الدولى، ورحلة من بلجيكا ورحلة من هولندا، ورحلتين من إيطاليا.

ارتفاع فى نسب الإشغال السياحى بفنادق الغردقة ومرسى علم

في سياق آخر، تشهد فنادق مرسى علم منذ بداية الموسم السياحي الصيفي إقبالًا كبيرًا على الحجوزات عليها، وذلك طبقًا لما جاء في جداول رحلات الطيران اليومية التي يستقبلها مطار مرسى علم الدولي، والذي يستقبل آلاف السياح يوميًا، بجانب انتعاش السياحة الداخلية، التي أصبح يفضلها المصريون مؤخرًا وجعلوا منها قبلة لهم في المصايف.

وأكد عاطف عثمان، الخبير السياحي، أن فنادق مدينة مرسى علم تستقبل يوميًا آلاف من السياح من مختلف الجنسيات، مؤكدًا أن هناك مقومات كثيرة تتمتع بها المدينة الساحلية، أهمها الشواطئ الخلابة ومواقع الغوص المميزة، لافتًا إلى أن الأسعار بفنادق مرسى علم أقل من مثيلاتها خارج مصر، كما أنها تقدم خدمات ممثلة لتلك الفنادق أو أفضل منها.

وأضاف عثمان: إن السياحة الداخلية استطاعت أن تجعل من مدينة مرسى علم وجهة حقيقية مؤخرًا، حيث لجأت الكثير من الأسر المصرية لاستبدال السفر للخارج بزيارة مدينة مرسى علم، مشيرًا إلى أن السياحة الوافدة لمرسى علم متنوعة، ما يؤكد أن المدينة باتت ضمن أهم الوجهات السياحية حول العالم.