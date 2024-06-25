الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

على متن 24 طائرة.. مرسى علم تستقبل 11 ألف سائح أوروبى اليوم

مطار مرسى علم
مطار مرسى علم

يستعد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، لاستقبال 24 رحلة طيران دولية تقل على متنها 11 ألف سائح، من بين 144 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبل، حيث تقوم السلطات المختصة داخل المطار بعملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم، ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وكشفت جداول وصول الرحلات اليوم بمطار مرسى علم عن أن المطار يستقبل 24 رحلة طيران تقل على متنها 11 ألف سائح، بينها 7 رحلات من التشيك، و4 من ألمانيا، و8 رحلات من بولندا، ورحلة داخلية من مطار القاهرة الدولى، ورحلة من بلجيكا ورحلة من هولندا، ورحلتين من إيطاليا.

ارتفاع فى نسب الإشغال السياحى بفنادق الغردقة ومرسى علم

في سياق آخر، تشهد فنادق مرسى علم منذ بداية الموسم السياحي الصيفي إقبالًا كبيرًا على الحجوزات عليها، وذلك طبقًا لما جاء في جداول رحلات الطيران اليومية التي يستقبلها مطار مرسى علم الدولي، والذي يستقبل آلاف السياح يوميًا، بجانب انتعاش السياحة الداخلية، التي أصبح يفضلها المصريون مؤخرًا وجعلوا منها قبلة لهم في المصايف.

وأكد عاطف عثمان، الخبير السياحي، أن فنادق مدينة مرسى علم تستقبل يوميًا آلاف من السياح من مختلف الجنسيات، مؤكدًا أن هناك مقومات كثيرة تتمتع بها المدينة الساحلية، أهمها الشواطئ الخلابة ومواقع الغوص المميزة، لافتًا إلى أن الأسعار بفنادق مرسى علم أقل من مثيلاتها خارج مصر، كما أنها تقدم خدمات ممثلة لتلك الفنادق أو أفضل منها.

وأضاف عثمان: إن السياحة الداخلية استطاعت أن تجعل من مدينة مرسى علم وجهة حقيقية مؤخرًا، حيث لجأت الكثير من الأسر المصرية لاستبدال السفر للخارج بزيارة مدينة مرسى علم، مشيرًا إلى أن السياحة الوافدة لمرسى علم متنوعة، ما يؤكد أن المدينة باتت ضمن أهم الوجهات السياحية حول العالم.

مطار مرسى علم رحلة طيران البحر الاحمر شواطئ مرسى علم الغردقة فنادق

مواد متعلقة

"سياحة البحر الأحمر": لا مفقودين أو وفيات بين حجاج المحافظة

تصدير 24 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا وتداول 29 ألف طن بضائع

صحة "البحر الأحمر" تعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بـ100 سيارة.. "إسعاف البحر الأحمر" تعلن الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

بـ193 مسجدًا.. البحر الأحمر تستعد لاستقبال عيد الأضحى

تصدير 29 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا ووصول 31 ألف طن ألومنيوم

هل تؤثر الخراف النافقة على أسماك القرش بسواحل الغردقة؟

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم.. الموجة الحارة تضرب بقوة

مصدر حكومى: قرارات لرئيس الوزراء خلال ساعات لتخفيف أزمة أحمال الكهرباء

عاجل|ضبط 3 طلاب ثانوية عامة لمحاولتهم الغش فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالقاهرة

مذبحة عزبة رستم.. القاتل استخدم صاروخًا لفصل عظام أسرته واحتفظ بأشلائهم بالثلاجة

بعد اعتداء إمام عاشور.. دفاع فرد الأمن: "سنطلب تعويضًا بـ 5 ملايين جنيه"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

صور

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

الثانوية العامة 2024.. لحظات حاسمة وأهالي يترقبون بقلوب خافقة

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 257 للعدوان.. الاحتلال يقصف منازل ومدارس تؤوى نازحين وسط وجنوب غزة

الإعلام العبري: نتنياهو سيزور غلاف غزة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب