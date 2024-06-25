"البيئة" تكشف تفاصيل فعاليات الحوار الوطني تحت شعار "100 مليون شجرة"

كشف الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، عن تفاصيل انطلاق فعاليات الحوار الوطني تحت شعار مبادرة "100 مليون شجرة مسؤولية مشتركة".

وقال "أبو سنة": إن الحوار الوطني كان مبادرة مهمة جدًا من وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربي للبيئة، وبمشاركة العديد من الوزارات، حيث كان الهدف الرئيسي من هذا الحوار هو التأكيد أن الدولة المصرية ضد عملية قطع الأشجار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الدليل على ذلك مبادرة الرئيس السيسي "100 مليون شجرة"، التي تنفذ على 7 سنوات، والغرض الأساسي هي زيادة المساحات الخضراء فى الدولة المصرية، موضحًا أنه كان فعاليات هذا الحوار الوطني الهام جدًا تؤكد أن هناك العديد من المبادرات التي تمت على الأرض.

وتابع: وصلنا بمبادرة الـ100 مليون شجرة لحوالي 12 مليون ونصف شجرة تم زراعتها فى كافة أرجاء مصر.. وهناك أخبار مغلوطة يتم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي لها علاقة بمعملية قطع الأشجار، وكانت أهمية هذا الحوار وضع رؤية مهمة توضع لرئيس الوزراء لوجود ألية للتطبيق والتنفيذ للمبادرة.