الرجال يتصدرون المشهد أمام لجان الثانوية في أكتوبر

انطلق صباح اليوم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنية الثانية، والتي تعتبر ثاني المواد المضافة لمجموع الثانوية العامة 2024.

وتصدر الرجال المشهد، أمام مدرسة الشهيد هشام كمال الرسمية لغات، بمدينة السادس من أكتوبر، ووقفوا بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة، في انتظار الاطمئنان على أولادهم وخلق روح الطمأنينة بينهم.

وتوافد طلاب الثانوية العامة على اللجان الامتحانية في كافة المحافظات لأداء امتحانات اللغة الأجنبية الثانية اليوم الثلاثاء.



وفتحت اللجان أبوابها لاستقبال الطلاب وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم بدءًا من الساعة ٨:١٥ دقيقة على أن يبدأ الطلاب تأدية الامتحان في التاسعة صباحًا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالسماح بدخول طلاب الثانوية العامة للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحًا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه تم تدريب رؤساء اللجان على آليات دخول الطلاب، وإعداد التقارير اليومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أدائهم، كما أكدت أنه تم رفع كشوف المناداة على موقع الوزارة، لإتاحة الفرصة لكل طالب الاطلاع على المواد التي سيمتحن بها خاصة اللغة الثانية، حتى إذا واجهت الطالب وجود أي مشكلة يستطيع الطالب الرجوع للجنة النظام والمراقبة المتاحة على رقم الجلوس الذي تسلمه الطالب.