الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رغم ارتفاع الحرارة.. أولياء الأمور في انتظار أبنائهم أمام لجان الثانوية بالمعادي

الثانوية العامة
الثانوية العامة

بدأ - منذ قليل - امتحان اللغة الأجنبية الثانية ضمن امتحانات الثانوية العامة.

ومع الدقائق الأولى قبل بدء الامتحان، ازدحم محيط مدرسة البطل الشهيد نقيب الشرطة علي أحمد شوقي الثانوية للبنات بالمعادي، بأهالي الطلاب، وذلك رغم ارتفاع درجات الحرارة التي لم تمنعهم من الجلوس انتظارًا لخروج أبنائهم من الامتحان.

وفي ظل هذا الانتظار كانت المراوح اليدوية وملازم المراجعة النهائية لأبنائهم هي وسائل التهوية التي يستخدمها الأهالي للتخفيف من درجات الحرارة.
 

وكانت قد بدأ السبت 22 يونيو الجاري أولى ماراثون امتحانات المواد الدراسية المضافة لمجموع الثانوية العامة، وذلك بمادة اللغة العربية، حيث أدى الطلاب الامتحان بداية من التاسعة صباحًا إلى الحادية عشر أي لمدة 3 ساعات.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالسماح بدخول طلاب الثانوية العامة للجان بدءًا من الثامنة والربع صباحًا وذلك بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه تم تدريب رؤساء اللجان على آليات دخول الطلاب، وإعداد التقارير اليومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أدائهم، كما أكدت أنه تم رفع كشوف المناداة على موقع الوزارة، لإتاحة الفرصة لكل طالب الاطلاع على المواد التي سيمتحن بها خاصة اللغة الثانية، حتى إذا واجهت الطالب وجود أي مشكلة يستطيع الطالب الرجوع للجنة النظام والمراقبة المتاحة على رقم الجلوس الذي تسلمه الطالب.

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بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2024

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