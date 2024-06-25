تعليم الإسماعيلية: تسليم البابل شيت قبل الامتحان بـ10 دقائق ولا تأخير فى توزيع أوراق الأسئلة

أعلن الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، عن توزيع أوراق امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الثانية في جميع اللجان في موعدها دون أي تأخير.

وأكد البحيري على توزيع أوراق البابل شيت في امتحان اللغة الأجنبية الثانية على الطلاب في تمام الساعة التاسعة إلا 10 دقائق، للسماح للطلاب بكتابة بياناتهم قبل توزيع ورق الأسئلة المقرر في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مشيرًا إلى أن جميع الطلاب تسلموا الأوراق في موعدها المحددة دون أي تأخير.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت، 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية.



وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى 81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون، و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال، و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته، وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا.