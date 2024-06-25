الزراعة: الانتهاء من زراعة 1،1 مليون فدان بمحصول الأرز أول يوليو

أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي رئيس قسم بحوث الأرز التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعه واستصلاح الأراضي، أنه سيتم الانتهاء من زراعة مساحات الأرز المقررة والمقدرة بـ1،1 مليون فدان أول يوليو المقبل للزراعات المبكرة والزراعات المتأخرة التي تزرع بنظام الشتل أو أصناف الأرز السوبر، حيث قاربت الزراعات على الانتهاء بالفعل وقد انتهت محافظة كفر الشيخ من زراعة 95% من المساحات.

حصر مساحات الارز

وقال "الرفاعي" في تصريحات لـ"الدستور"، أنه جاري حصر مساحات الأرز بالمحافظات الـ9 لحين الانتهاء من زراعة جميع المساحات أول يوليو المقبل، لافتا إلى أن الحالة النباتية للمحصول جيدة ونسبة الإنبات عالية ولا يوجد مشاكل في الإنبات أو اختناقات في المياه، بينما نسبة الحشائش مرتفعة، كما أن المزارعين تقوم بمكافحة ومقاومة الحشائش في الحقول التي تم زراعتها أو مشاتل الأرز في جميع المحافظات التسعة المنتجة للـرز في الوجه البحري.

وأوضح رئيس قسم بحوث الأرز أن أسعار الأرز مستقرة وسعر طن الأرز الشعير 15000 جنيه، بينما طن الأرز الأبيض يتراوح سعر الطن بين 25 و26 ألف جنيه في المضارب، ولم ترتفع الأسعار، كما أن الاسعار مستقرة في محافظات الوجه البحري وسعر الأرز يرتفع في محافظة القاهره فقط والقاهره الكبرى مشيرا إلى أن الأرز الابيض يتراوح سعر الكيلو ما بين 22 و23 جنيها في محافظات الوجه البحري وفارق الأسعار يكون نتيجة العوامل الوسيطة في بيع ونقل الأرز من محافظات الوجه البحري والمضارب للأسواق.