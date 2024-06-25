تداول امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة عبر "تليجرام".. و"التعليم" تُعلق

تداولت عبر جروبات الغش الإلكتروني "شاومينج" على تطبيق "تليجرام"، صور لأسئلة بزعم أنها لامتحان مادة اللغة الفرنسية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2024، اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر بغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، إنه جار التأكد من أن الأسئلة المتداولة هي نفسها للامتحان الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الآن داخل اللجان.



وأشارت المصادر إلى أنه في حال التأكد من صحة أسئلة الامتحان المتداولة؛ سيتم الوصول للطالب أو المراقب المتسبب في تصويرها وتداولها، وسيتم تحويله للشئون القانونية وتطبيق قانون الغش عليه.

ويؤدي حاليا طلاب الثانوية العامة 2024، اليوم، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، في رابع أيام امتحانات الثانوية العامة 2024، الذي بدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة ظهرا.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبًا، في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لــ11 لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل لـ4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.