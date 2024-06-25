الصحة الفلسطينية تناشد المؤسسات الدولية والأممية توفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية

ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية المؤسسات الدولية والأممية سرعة التدخل وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمهمات الطبية لإنقاذ حياة المرضى والمصابين.

وقالت، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن المستشفيات والمراكز الصحية بغزة تعاني نقصًا حادًا في الأدوية والمهمات الطبية الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات اللازمة لإنقاذ حياة المرضى، لافتًا إلى أن الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات غزة أصبح رصيدها صفرًا أو أوشكت على النفاد.

واختتمت الصحة الفلسطينية بأن هناك 1000 مريض غسيل كلوي في غزة حياتهم مهددة جراء نقص الأدوية اللازمة لعلاجهم.