الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة الفلسطينية تناشد المؤسسات الدولية والأممية توفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية

الأدوية
الأدوية

ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية المؤسسات الدولية والأممية سرعة التدخل وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمهمات الطبية لإنقاذ حياة المرضى والمصابين.

وقالت، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن المستشفيات والمراكز الصحية بغزة تعاني نقصًا حادًا في الأدوية والمهمات الطبية الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات اللازمة لإنقاذ حياة المرضى، لافتًا إلى أن الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات غزة أصبح رصيدها صفرًا أو أوشكت على النفاد.

واختتمت الصحة الفلسطينية بأن هناك 1000 مريض غسيل كلوي في غزة حياتهم مهددة جراء نقص الأدوية اللازمة لعلاجهم.

الصحة الفلسطينية مستشفيات غزة غسيل كلوي في غزة غزة المراكز الصحية بغزة

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