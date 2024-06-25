البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية بعد توقف دام لأكثر من 50 يومًا.. غدًا

يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية، يوم 26 يونيو 2024، وذلك بعد توقف دام لأكثر من شهرين، ومن المقرر أن تتم إذاعة العظة عبر القنوات المسيحية، وصفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتكون أول عظة للبابا تواضروس الثاني عقب عودتها بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وخلال استئنافها يكرم الحاصلين على الماجستير والدكتوراه لعام 2023.

أوائل الشهادة الإعدادية

ومن المقرر ان يكرم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية لمن حصل على مجموع 98% فما فوق وكذلك من حصلوا على الشهادة الإعدادية في محو الأمية.

وأعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أن البابا تواضروس الثاني سيكرم أبناءه وبناته أوائل الشهادة الإعدادية، وكذلك طلاب بنظام الدمج بالشهادة الإعدادية، وذلك يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 بالكنيسة المرقسية الكبرى.

توقف اجتماع الأربعاء طوال فترة الخمسين المقدسة

اذ أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، في ختام اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته في أبريل الماضي، عن توقف الاجتماع طوال فترة الخمسين المقدسة، على أن يعود للانعقاد مع بداية صوم الرسل، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة بعد عيد القيامة تنشغل الأسر بالامتحانات، معربًا عن أمنياته للطلبة بالنجاح.

البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية

والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117، هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسي متبع، حيث بدأها عام 1964 عندما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم محبون ومريدون يرغبون فى الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات في الخطابة ووعي كبير.

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلوت بك، من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركًا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.