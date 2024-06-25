الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية بعد توقف دام لأكثر من 50 يومًا.. غدًا

البابا تواضروس
البابا تواضروس

يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية، يوم 26 يونيو 2024، وذلك بعد توقف دام لأكثر من شهرين، ومن المقرر أن تتم إذاعة العظة عبر القنوات المسيحية، وصفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتكون أول عظة للبابا تواضروس الثاني عقب عودتها بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وخلال استئنافها يكرم الحاصلين على الماجستير والدكتوراه لعام 2023.

أوائل الشهادة الإعدادية

ومن المقرر ان يكرم  البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك  الكرازة المرقسية، أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية لمن حصل على مجموع 98% فما فوق وكذلك من حصلوا على الشهادة الإعدادية في محو الأمية.

وأعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أن البابا تواضروس الثاني سيكرم أبناءه وبناته أوائل الشهادة الإعدادية، وكذلك طلاب بنظام الدمج بالشهادة الإعدادية، وذلك يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 بالكنيسة المرقسية الكبرى.

توقف اجتماع الأربعاء طوال فترة الخمسين المقدسة

اذ أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، في ختام اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته في أبريل الماضي، عن توقف الاجتماع طوال فترة الخمسين المقدسة، على أن يعود للانعقاد مع بداية صوم الرسل، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة بعد عيد القيامة تنشغل الأسر بالامتحانات، معربًا عن أمنياته للطلبة بالنجاح.

البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية

والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117، هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسي متبع، حيث بدأها عام 1964 عندما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم محبون ومريدون يرغبون فى الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات في الخطابة ووعي كبير.

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلوت بك، من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركًا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.

البابا تواضروس الثاني عظتة الاسبوعية لأكثر من شهرين إذاعة العظة القنوات المسيحية

مواد متعلقة

البابا تواضروس الثانى يزور دير القديس مقاريوس الكبير ببرية شيهيت

موعد رسامة كهنة جدد بيد البابا تواضروس

لقاء تنسيقى لكهنة الرعاية الاجتماعية فى الكنيسة الأرثوذكسية بالكاتدرائية

الأنبا باسيليوس يترأس قداس تكريم شمامسة الإيبارشية

المستشار جميل حليم: الرئيس السيسى قدم الكثير من الإنجازات فى جميع القطاعات

كيف يتم تحديد موعد صوم الرسل 2024؟

الإثنين .. الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم الرسل 2024

البابا فرنسيس يستقبل المشاركين فى مؤتمر دولى حول الذكاء الاصطناعى

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

عاجل|ضبط 3 طلاب ثانوية عامة لمحاولتهم الغش فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالقاهرة

مصدر حكومى: قرارات لرئيس الوزراء خلال ساعات لتخفيف أزمة أحمال الكهرباء

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم.. الموجة الحارة تضرب بقوة

مذبحة عزبة رستم.. القاتل استخدم صاروخًا لفصل عظام أسرته واحتفظ بأشلائهم بالثلاجة

بعد اعتداء إمام عاشور.. دفاع فرد الأمن: "سنطلب تعويضًا بـ 5 ملايين جنيه"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

صور

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

الثانوية العامة 2024.. لحظات حاسمة وأهالي يترقبون بقلوب خافقة

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

محطة تل أبيب

المزيد

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضنا للعقاب

اليوم 257 للعدوان.. الاحتلال يقصف منازل ومدارس تؤوى نازحين وسط وجنوب غزة

الإعلام العبري: نتنياهو سيزور غلاف غزة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر