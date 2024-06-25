الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جريدة الدستور

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية منزلًا لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد نحو 13شخصا.

وبحسب ما أوردته مصادر فلسطينية للأنباء فإنه تم التعرف حتى الآن على 9 أشخاص من أبناء عائلة هنية بينهم 5 نساء، فيما لا يزال عدد من الجثث تحت الأنقاض وسط محاولات لانتشالها وذلك وفق قناة “أي نيوز 24” العبرية

والشهداء هم: زهر عبد السلام هنية (أم ناهض) - ناهض غازي هنية (أبو غازي) - وزوجته ايمان أحمد هنية (أم غازي) - وابنه محمد ناهض هنية (إمام المسجد الغربي) - وإسماعيل ناهض هنية - ومؤمن ناهض هنية- وزهر ناهض هنية - وشهد ناهض هنية- وآمال ناهض هنية.

 

وكان إسماعيل هنية فقد 3 من أبنائه هم حازم وأمير ومحمد و3 من أحفاده، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بمخيم الشاطئ غرب غزة أبريل الماضي.

 

وفي 21 نوفمبر 2023 لقي جمال محمد هنية الحفيد الأكبر لإسماعيل هنية مصرعه في قصف إسرائيلي وذكرت وسائل إعلام فلسطينية حينها أنه استشهد هو وابنته.

 

كما استشهدت الحفيدة الصغرى لإسماعيل هنية رؤى همام في الـ10 من نوفمبر 2023 في قصف إسرائيلي استهدف منزل ذويها في قطاع غزة.

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اليوم 257 للعدوان.. الاحتلال يقصف منازل ومدارس تؤوى نازحين وسط وجنوب غزة

حصيلة شهداء غزة منذ السابع من أكتوبر

ومنذ السابع من أكتوبر تواصل إسرائيل حرب الإبادة الجماعية في غزة حيث استشهد في حصيلة غير نهائية حتى اليوم 37626 فلسطينيا إلى جانب إصابة 86098 آخرون جراء القصف الإسرائيلي.

 

وفي الساعات الأخيرة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على تل السلطان غربي رفح، وبيت لاهيا، ما أوقع شهداء وجرحى، بالتزامن مع استهداف مدفعية الاحتلال المربعات السكنية والمناطق المأهولة ومراكز الإيواء، في حي النمساوي في مدينة خانيونس جنوب القطاع. وأشارت تقارير محلية إلى أن سكان الحي بصدد مغادرة منازلهم نتيجة تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفها.

إسماعيل هنية مخيم الشاطئ مدينة غزة 9 أشخاص من أبناء عائلة هنية قوات الاحتلال الإسرائيلية استهداف

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