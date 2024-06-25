فرنسا وإنجلترا تبحثان عن بطاقة التأهل أمام بولندا وسلوفينيا فى يورو 2024

يصطدم منتخب فرنسا بنظيره بولندا على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" في مدينة دورتموند الألمانية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024"، ويقودها الحكم ماركو جويدا.

وانطلقت منافسات النسخة السابعة عشرة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يوم 14 يونيو، وتستمر على الأراضي الألمانية حتى يوم 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويخوض منتخب فرنسا، بقيادة المدرب ديدييه ديشامب، هذا اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل تصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة وخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من بطولة يورو 2024.

وكان منتخب فرنسا قد حقق فوزًا ثمينًا على النمسا بهدف نظيف، ماكسيماليان فوبر بالخطأ في مرماه، بأسيست من النجم كيليان مبابي، قبل أن يقع في فخ التعادل السلبي مع هولندا في أول جولتين من المسابقة.

وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة الثنائي كيليان مبابي وكينجسلي كومان في مباراة منتخب فرنسا أمام بولندا؛ بسبب الإصابة.

في المقابل، يأمل منتخب بولندا في حفظ ماء الوجه وتحقيق انتصاره الأول ومصالحة الجماهير الغاضبة، بعد الخسارة أمام كل من هولندا بنتيجة 1-2، والنمسا بنتيجة 1-3 في أول جولتين من المسابقة الأوروبية.

ويريد المنتخب البولندي إحياء آماله في تخطي عقبة دور المجموعات، أو خطف نقطة واحدة من التعادل على الأقل.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي منتخب هولندا نظيره النمسا على "الملعب الأولمبي ببرلين"، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة "يورو 2024"، ويقودها الحكم إيفان كروزلياك.

ويأمل المنتخبان في تحقيق نتيجة إيجابية لوضع قدم في الأدوار الإقصائية، حيث يريد منتخب هولندا في تحقيق الانتصار وخطف الثلاث نقاط، من أجل التأهل لدور الـ16 من المسابقة.

وكان منتخب هولندا، بقيادة المدرب رونالد كومان، قد تغلّب على بولندا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل سلبيًا مع فرنسا في أول جولتين من بطولة يورو 2024.

بينما يسعى منتخب النمسا في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، من أجل تخطي عقبة دور المجموعات وتعزيز فرصته في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من النسخة الحالية للمسابقة الأوروبية، كأحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وكان منتخب النمسا قد خسر أمام فرنسا بهدف نظيف، قبل أن يقلب الطاولة ويحقق فوزًا ثمينًا على بولندا بنتيجة 3-1.

ويتصدر منتخب هولندا جدول ترتيب المجموعة الرابعة لبطولة يورو 2024 برصيد 4 نقاط، متفوقًا على فرنسا صاحبة الوصافة بفارق الأهداف فقط، بينما يتواجد منتخب النمسا في المركز الثالث برصيد 3 ناط، في حين يتذيّل منتخب بولندا جدول ترتيب المسابقة بدون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الثالثة، يلتقي منتخب إنجلترا نظيره سلوفينيا على ملعب "راين إينرجي ستاديون" في مدينة كولونيا الألمانية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة "يورو 2024"، ويقودها الحكم كليمون توربان.

ويسعى منتخب إنجلترا، بقيادة المدرب جاريث ساوثجيت، لاستعادة نغمة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط، من أجل خطف بطاقة التأهل لدور الـ16، ومحاولة الوصول إلى المباراة النهائية وتكرار سيناريو النسخة الماضية من المسابقة الأوروبية.

وكان منتخب إنجلترا قد تغلّب على صربيا بهدف نظيف، سجله جود بيلينجهام، قبل أن يقع في فخ التعادل مع الدنمارك بهدف لكل منهما في أول جولتين بطولة يورو 2024.

في المقابل، يرغب منتخب سلوفينيا في تحقيق انتصاره الأول وإيقاف نزيف النقاط، بعدما تعادل مع كل من صربيا والدنمارك بنتيجة 1-1 لكلتى المباراتين.

وفي مباراة قوية أخرى، يواجه منتخب الدنمارك نظيره صربيا على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة "يورو 2024"، ويقودها الحكم فرونسوا ليتيزكي.

الدنمارك يحلم بالتأهل للدور ثمن النهائي

ويحلم منتخب الدنمارك في تحقيق الفوز من أجل التأهل للدور ثمن النهائي من بطولة يورو 2024، ومصالحة الجماهير بعد التعادل مع سلوفينيا وإنجلترا بنتيجة 1- 1 للمباراتين.

بينما يريد منتخب صربيا في تحقيق انتصاره الأول، بعدما خسر أمام إنجلترا بهدف نظيف، وتعادل مع سلوفينيا بنتيجة 1-1 في أول جولتين من المسابقة الأوروبية.

ويتصدر منتخب إنجلترا حاليًا جدول ترتيب المجموعة الثالثة لبطولة يورو 2024 برصيد 4 نقاط، متفوقًا على منتخبي الدنمارك وسلوفينيا أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد نقطتين، في حين يتذيّل منتخب صربيا جدول ترتيب المسابقة برصيد نقطة واحدة فقط.