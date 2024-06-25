بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2024

بدأ طلاب الثانوية العامة 2024، اليوم الثلاثاء، امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ألمانية وفرنسية وإسبانية وإيطالية وصينية)، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن يستمر لمدة ساعتين.

تفتيش الطلاب

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

كما شددت على قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدًا على الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة، كما وجه أيضًا الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.



يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبًا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وصل لـ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل لـ4 لجان، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية وصل لـ84 مركزًا.