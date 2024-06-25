الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 شهداء بينهم طفلان فى قصف للاحتلال استهدف مجموعة فلسطينيين غرب غزة

شهداء غزة ضحايا القصف
شهداء غزة ضحايا القصف الاسرائيلي

استشهد صباح اليوم الثلاثاء، 5 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، غرب مدينة غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في شارع الوحدة بالقرب من مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني في المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37626 مواطنًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 86098 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

غزة مستشفى الشفاء المستشفى المعمداني

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