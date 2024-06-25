اليوم.. مجلس الأمن الدولى يعقد جلسة بشأن فلسطين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مجلس الأمن الدولي يعقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الشهرية حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".

ويستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، والتي تشمل التقرير ربع السنوي الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 2334 المؤرخ في 23 يناير 2016، الذي طالب بإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.

وتشمل إحاطة المنسق الأممي الخاص لعملية السلام آخر التطورات في غزة، ولا سيما عدم تنفيذ القرار 2735 الصادر في 10 يونيو، والذي رحب باقتراح وقف إطلاق النار على ثلاث مراحل.