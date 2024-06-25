8 مصابين في انقلاب سيارة "ميكروباص" ببني سويف

أصيب 8 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أمام قرية الشيخ على بهلول التابعة لمركز بنى سويف.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية الشيخ على بهلول التابعة لمركز بنى سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لفرع بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: على نصحي شاكر 48 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالكتف الأيمن، وحسن محمد روبي 55 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونصحي شاكر عبد الحكيم 76سنة، مصابًا باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وربيع ميهوب سعد 59 سنة، مصابًا بكدمة شديدة بالظهر، وسعدية شاكر عبد الحكيم 65 سنة، مصابة بكدمة بالضلوع، وفدية سيد محمد 60 سنة، مصابة بكدمة بالضلوع، أحمد رمزي عبد الحميد 42 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجابر معوض قرني 58 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى قسم الإستقبال بمستشفي بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.