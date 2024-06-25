الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم.. الموجة الحارة تضرب بقوة

الطقس
الطقس

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد، اليوم، لطقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء.

كما توقعت أن يكون طقس السواحل الشمالية حارًا نهارًا، مائلًا للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدلًا على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.

"هيئة الأرصاد" تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة (فيديو)

هيئة الأرصاد الجوية الحرارة السواحل الشمالية هيئة الارصاد

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