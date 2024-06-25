بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم.. الموجة الحارة تضرب بقوة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد، اليوم، لطقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء.

كما توقعت أن يكون طقس السواحل الشمالية حارًا نهارًا، مائلًا للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدلًا على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.