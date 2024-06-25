"تعليم الإسماعيلية": غرفة العمليات مستمرة فى عملها لحل أى مشكلة بلجان امتحان الثانوية العامة

ترأس الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، غرفه عمليات الثانوية العامة الرئيسية، وذلك لمتابعة امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، وذلك في مادة اللغة الأجنبية.

انعقاد دائم

وأكد البحيري أن غرفة العمليات المنعقدة في مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية في انعقاد دائم للتعامل مع أي مشكلة بشكل عاجل، والعمل على حلها في الحال.

وشدد البحيري على التزام الملاحظين بالهدوء أثناء امتحان الطلاب لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتركيز في الإجابة، فضلًا عن مواصلة إجراءات التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان والحرص على عدم اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أثناء الامتحان.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت، 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية.



وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى 81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال، و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته، وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا.